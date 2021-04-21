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Ориентиром в жизни для детей должны стать подвиги предков и современников, считает Путин

12:42 21.04.2021 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил:

"Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел о поддержке молодежи.

Мы построим новые школы, в которых смогут учиться до миллиона детей. Закупим новые школьные автобусы. С прошлого года классные руководители получают ежемесячную надбавку к зарплате. Однако ко мне обращаются педагоги среднего и профессионального образования. О них забыли. Они тоже должны получать доплату 5 тысяч рублей.

В ближайшие 2 года нужно направить средства на капитальный ремонт и технологическое оснащение школ. У классных руководителей должны появиться помощники-наставники. Ориентиром в жизни для детей должны стать подвиги предков и современников. Они должны в современных форматах знакомиться с историей, культурой и литературой. До сих пор смотрю некоторые учебники: как будто не про нас. Про второй фронт написано, а про Сталинградскую битву нет. Нужно направить средства на обновление библиотек в школах и домах культуры. На новой платформе нужно перезапустить общество "Знание". И создадим президентский Фонд культурных инициатив, профинансируем уже в этом году более полутора тысяч креативных команд.

60% выпускников школ смогут поступить в вузы и учиться бесплатно, такого нет нигде в мире. Дополнительно откроем 45 тысяч бюджетных мест, больше 70% отдадим в регионы".

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