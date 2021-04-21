Песков не уверен, что у Путина было время ознакомиться с предложением Зеленского о встрече
16:00 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин получил текст выступления украинского президента Владимира Зеленского с предложением о встрече в Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться. Об этом в среду заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
По словам пресс-секретаря, текст выступления Зеленского, опубликованного вечером во вторник, был "оперативно доложен" Путину.
"Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться", - сказал Песков, подчеркнув, что глава государства традиционно большую часть ночи перед оглашением послания Федеральному собранию работал над текстом своего выступления.
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