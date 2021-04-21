Более 17 млн детей от 6 до 17 лет включительно получат выплату в 10 тыс. руб. в августе

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 17 млн детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно получат выплату в 10 тыс. рублей в августе. Об этом в среду заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Сегодняшняя выплата, о который сказал президент, единовременная выплата детям школьного возраста. По нашим оценкам, их более 17 млн человек. [Выплата] будет организована <...> по принципу социального казначейства.<...> Школьный возраст у нас, скорее всего, будет в диапазоне от 6 до 17 лет включительно", - сказал он.