Десять сотрудников дипмиссии США должны покинуть РФ до 21 мая - МИД
16:45 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместителю посла США Барту Горману в среду вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая, - информировали в дипведомстве. - Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata".
НОВОСТИ
- 17:45 21.04.2021
- Андрей Воробьев: В Послании президента очень много заботы о каждом человеке
- 17:40 21.04.2021
- Апелляционный военный суд оставил в силе приговор срочнику Шамсутдинову - адвокат
- 17:12 21.04.2021
- Члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права Сирии
- 16:32 21.04.2021
- Более 17 млн детей от 6 до 17 лет включительно получат выплату в 10 тыс. руб. в августе
- 16:12 21.04.2021
- В Нижнем Новгороде за репосты об акциях протеста задержан академик Ефим Хазанов
- 16:00 21.04.2021
- Песков не уверен, что у Путина было время ознакомиться с предложением Зеленского о встрече
- 15:32 21.04.2021
- Эстония нуждается в договоре о границе, больше чем Россия - глава правительства
- 15:12 21.04.2021
- Идею вступления Украины в НАТО поддерживают 43% граждан - опрос
- 15:00 21.04.2021
- "Зеленые" вышли в ФРГ на первое место после объявления Лашета кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС - опрос
- 14:32 21.04.2021
- Выпускные вечера в школах пройдут очно, с учетом требований Роспотребнадзора - Кравцов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать