Десять сотрудников дипмиссии США должны покинуть РФ до 21 мая - МИД

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместителю посла США Барту Горману в среду вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая, - информировали в дипведомстве. - Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata".