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Члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права Сирии

17:12 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили в среду резолюцию, которая ограничивает права и привилегии Сирии. Документ принят в ходе голосования на Конференции государств-участников (КГУ), транслировавшегося в прямом эфире на сайте организации.

В волеизъявлении приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает Сирию права участвовать в голосованиях на КГУ и в Исполнительном совете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых конференции, совета и вспомогательных структур.

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