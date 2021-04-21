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Андрей Воробьев: В Послании президента очень много заботы о каждом человеке

17:45 21.04.2021

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Фото Дениса Трудникова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию:

«Очень много заботы о каждом человеке. Президент коснулся буквально всех категорий: и тех, кто собирает ребенка в первый класс, и семей, которым тяжело. Акцент очень важный и, очевидно, что это нам руководство к действию. Выделяются большие ресурсы и наша, губернаторов, задача – сделать так, чтобы все работало на местах.

Президент дал нам дополнительные возможности, это освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство, строительство школ. Инфраструктурные облигации для нас имеют принципиальное значение – мы можем продолжать строить развязки, разгружать дороги.

В Московской области много исторических и культурных мест, рекреационных территории. Здесь отдыхает огромное количество жителей нашего и других регионов. Поэтому все должно быть чисто, красиво и безопасно».

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