Андрей Воробьев: В Послании президента очень много заботы о каждом человеке
17:45 21.04.2021
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Фото Дениса Трудникова
«Очень много заботы о каждом человеке. Президент коснулся буквально всех категорий: и тех, кто собирает ребенка в первый класс, и семей, которым тяжело. Акцент очень важный и, очевидно, что это нам руководство к действию. Выделяются большие ресурсы и наша, губернаторов, задача – сделать так, чтобы все работало на местах.
Президент дал нам дополнительные возможности, это освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство, строительство школ. Инфраструктурные облигации для нас имеют принципиальное значение – мы можем продолжать строить развязки, разгружать дороги.
В Московской области много исторических и культурных мест, рекреационных территории. Здесь отдыхает огромное количество жителей нашего и других регионов. Поэтому все должно быть чисто, красиво и безопасно».
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