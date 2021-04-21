Апелляционный военный суд оставил в силе приговор срочнику Шамсутдинову - адвокат
17:40 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный военный суд отклонил жалобы на приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой восемь человек погибли, двое пострадали. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.
21 января суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две - представители солдата.
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