Апелляционный военный суд оставил в силе приговор срочнику Шамсутдинову - адвокат

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный военный суд отклонил жалобы на приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой восемь человек погибли, двое пострадали. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

21 января суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две - представители солдата.