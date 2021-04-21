Еврокомиссар по правам человека в Крым пока не собирается
18:35 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович считает, что еще не скоро сможет лично посетить Крымский полуостров. К такому выводу она пришла после поездки на Украину и общения с представителями руководства страны.
"Я только вернулась из поездки в Украину, которая, к сожалению, совпала с вызывающим серьезную обеспокоенность ростом напряженности, нарушением перемирия и серьезным наращиванием сил у границы, - рассказала она, выступая с ежегодным докладом на заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге в среду. - Даже после множества дискуссий, которые у нас были с чиновниками за последние три года, включая мой недавний визит, для меня теперь очевидно, что мое физическое присутствие в Крыму - это все еще весьма далекая перспектива".
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