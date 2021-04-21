Член партии "Яблоко" и волонтеры задержаны полицией в Москве

18:50 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции задержали члена федерального бюро партии "Яблоко" Кирилла Гончарова и 16 волонтеров его избирательного штаба в Москве, сообщают в партии.

"Полиция задержала Гончарова и 16 волонтеров его штаба", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев в среду.

По его словам, они были задержаны в избирательном штабе Гончарова в Кунцево. Яковлев уточняет, что причина их задержания связана с тем, что сотрудникам полиции поступил анонимный звонок о планах члена "Яблока" и волонтеров участвовать в несанкционированной акции 21 апреля.