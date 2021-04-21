IATA подсчитала предстоящие убытки авиакомпаний в 2021 году

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чистый убыток мировой авиационной отрасли в 2021 году может составить порядка 47,7 млрд долларов на фоне пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), опубликованном в среду на ее сайте.

По его информации, в прошлом году потери в секторе мировых авиаперевозок равнялись 126,4 млрд долларов. "Этот кризис оказался более длительным и глубоким, чем мы ожидали. Убытки сократятся с 2020 года, однако последствия кризиса станут еще более ощутимы", - отметил генеральный директор IATA Уилли Уолш. При этом он добавил, что ограничения на поездки, введенные различными странами из-за распространения коронавируса, продолжают оказывать значительное влияние на спрос на международные поездки. "Несмотря на то, что в 2021 году воздушным транспортом будет путешествовать примерно 2,4 млрд человек, расходы авиакомпаний составят еще 81 млрд долларов", - подчеркнул он.

Вместе с тем, как заметили в IATA, международные поездки в 2021 году могут достигнуть лишь показателя в 43% от уровня 2019 года. Хотя это на 26% больше, чем в 2020 году, до восстановления еще далеко.