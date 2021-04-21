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НОВОСТИ

К олимпийскому девизу хотят добавить еще одно слово

19:45 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийских девиз "Быстрее, выше сильнее" может быть изменен через три месяца. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - сказал Бах.

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