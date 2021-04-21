К олимпийскому девизу хотят добавить еще одно слово

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийских девиз "Быстрее, выше сильнее" может быть изменен через три месяца. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - сказал Бах.