К олимпийскому девизу хотят добавить еще одно слово
19:45 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Олимпийских девиз "Быстрее, выше сильнее" может быть изменен через три месяца. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.
"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - сказал Бах.
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