Из Чехии могут еще выслать российских дипломатов
20:30 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ в Чехии Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве. Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.
"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", - сказал Кулганек.
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