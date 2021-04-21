На незаконной акции в Москве задержано 20 человек, большинство уже отпущены - ОНК

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали на несанкционированной акции в Москве 20 человек. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Всего по Москве было задержано человек 20. Сейчас посетили ОВД "Кунцево", там было 15 человек, сейчас их всех отпустили. Серьезных нарушений мы не зафиксировали", - сказал он.