Байден намерен признать геноцид армян в начале XX века - WSJ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Об этом сообщила в среду газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее информации, соответствующее заявление хозяин Белого дома может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида.