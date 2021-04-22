Байден намерен признать геноцид армян в начале XX века - WSJ
09:00 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Об этом сообщила в среду газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники в американской администрации.
По ее информации, соответствующее заявление хозяин Белого дома может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида.
НОВОСТИ
- 09:05 22.04.2021
- МИД Чехии потребовал возвращения своих дипломатов в Москву
- 22:35 21.04.2021
- Песков рассказал на белорусском ТВ об "агрессивной внешней окружающей среде"
- 22:20 21.04.2021
- На незаконной акции в Москве задержано 20 человек, большинство уже отпущены - ОНК
- 21:20 21.04.2021
- Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией
- 21:05 21.04.2021
- По данным МВД, в незаконных акция в России участвовали около 3,5 тыс человек
- 20:30 21.04.2021
- Из Чехии могут еще выслать российских дипломатов
- 20:20 21.04.2021
- Массовых задержаний участников неразрешенных акций в Москве пока нет
- 19:45 21.04.2021
- К олимпийскому девизу хотят добавить еще одно слово
- 19:30 21.04.2021
- Манежная площадь в Москве перекрыта
- 19:10 21.04.2021
- IATA подсчитала предстоящие убытки авиакомпаний в 2021 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать