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На акциях в поддержку Навального по всей России задержали более 1700 человек - СМИ

09:20 22.04.2021 Источник: Эхо Москвы

В день акций в поддержку Навального по всей России задержали, по данным ОВД-инфо, более 1700 человек. В это число вошли как задержанные непосредственно на акциях, так и те, кто был задержан превентивно.

МВД оценило число участников акции в Москве в 6 тысяч человек. «Открытые медиа» приводят цифру 25 тысяч. Сами организаторы настаивают на 60 тысячах.

Протесты прошли в десятках российских городов, в т.ч. в Москве и Петербурге. В Петербурге, по данным правозищитников, задержанных больше всего – почти 800. В Москве 29 задержанных.

Алексей Навальный держит голодовку в колонии во Владимирской области с 31 марта. Он требует, предоставления квалифицированной медпомощи — у него боли в спине и ноге.  Эхо Москвы

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