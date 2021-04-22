Украина попросила у США помощи для радиоэлектронной борьбы с Россией
09:32 22.04.2021 Источник: Газета.Ru
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил у США помощи в покупке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия России. Об этом он сообщил в беседе с Reuters.
Министр рассказал, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он попросил Вашингтон о помощи в приобретении средств РЭБ, чтобы «противостоять способности России блокировать украинские коммуникации».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены и дальше поставлять Украине некоторые виды вооружений и своих военных инструкторов. Газета.Ru
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