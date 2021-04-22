Новые меры соцподдержки обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года - Силуанов

10:00 Источник: Эхо Москвы

Новые меры соцподдержки, предложенные Путиным, обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, такие деньги в российском бюджете есть. Силуанов пообещал, что 270 млрд будут выделены в этом году, еще 130 — в следующем. В послании Федеральному собранию президент анонсировал единовременную выплату в 10 000 рублей на всех школьников и ежемесячные выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации. Размер такой выплаты составит примерно 6350 руб. Также он предложил, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка.

Обещанные Владимиром Путином соцвыплаты не нанесут никакого ущерба бюджету России. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Гуриев.

По мнению Гуриева, власти могли бы без вреда для бюджета выделить гораздо большие суммы на помощь гражданам, чье материальное положение ухудшилось из-за пандемии.