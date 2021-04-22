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В Минтруда рассматривают предложение продлить майские праздники

10:05 22.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но никаких решений пока нет, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.  Эхо Москвы

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