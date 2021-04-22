В Минтруда рассматривают предложение продлить майские праздники

10:05 Источник: Эхо Москвы

Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но никаких решений пока нет, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки. Эхо Москвы