В России на телевидении и радио должны быть экопросветительские программы в прайм-тайм – Тимофей Баженов
09:45 22.04.2021
Государственные телевизионные и радиовещательные компании обязаны ставить экопросветительские программы в наиболее популярное у зрителей и слушателей время, заявил журналист, лидер общественного экологического движения Тимофей Баженов, комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Баженов отмечает, что глава РФ уделил особенное внимание проблеме экологической безопасности страны и СМИ нужно воспитывать граждан в духе ответственного отношения к природе. «Государственным телевизионным и радиовещательным компаниям следует выпускать программы, способствующие экопросвещению, не в самое дешевое эфирное время, а тогда, когда эта социально важная, имеющая государственное значение информация реально дойдет до ушей россиян», – уверен журналист.
Еще одним фактором экологического просвещения граждан должна стать активная пропаганда среди населения бережного отношения к природе России. «Нужно с ранних лет объяснять детям, что хорошо, а что плохо. И, безусловно, нужно работать со взрослыми», – считает Баженов.
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