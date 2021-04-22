Чехия может выслать "примерно 60" сотрудников посольства РФ - глава МИД
10:32 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия может выслать из Праги "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой "Лидове новины".
"Речь шла бы примерно о шестидесяти людях (сотрудниках посольства РФ - прим. ТАСС). Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве", - сказал министр.
Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году. В связи с этим чешские власти объявили о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
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