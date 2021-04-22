Посол США отбыл из Москвы в Вашингтон
11:00 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский посол в России Джон Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево рейсом Москва - Лондон и после смены самолета в столице Великобритании направится в Вашингтон, подтвердил ТАСС информированный источник.
Самолет, на борту которого находится дипломат, отправлен из аэропорта в 09:57 мск. Соответствующая информация появилась на табло аэропорта.
Ранее автомобиль, на котором Салливан выехал из своей резиденции Спасо-хаус в Москве, припарковался у терминала аэропорта Шереметьево.
Как сообщил 16 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.
В понедельник портал "Аксиос" со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США сообщил, что Салливан на текущей неделе отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, а затем "в ближайшие недели" вернется обратно в Москву. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во вторник не стал напрямую признавать, что Салливан возвращается на родину для консультаций по рекомендации Москвы в связи с обострением двусторонних отношений.
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