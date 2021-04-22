Чехия добивается от НАТО решения о высылке дипломатов РФ странами альянса - источник
11:05 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия будет добиваться на заседании Североатлантического совета решения об ограниченной высылке российских дипломатов из государств альянса в знак солидарности с Прагой в ее конфликте с Москвой. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
"В Брюсселе ведется подготовка к заседанию Североатлантического совета на уровне послов, на котором выступит глава МИД Чехии и проинформирует союзников (страны НАТО - прим. ТАСС) по дипломатическому конфликту с Россией. В настоящее время проходят двусторонние консультации, в ходе которых Чехия старается заручиться поддержкой для принятия [на этой встрече] решения о скоординированной высылке ограниченного числа российских дипломатов странами НАТО", - сообщил собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 12:07 22.04.2021
- Минтруд ориентируется на медианную зарплату при расчете коэффициента замещения пенсий
- 12:05 22.04.2021
- В Севастополе задержан россиянин за шпионаж в пользу Украины
- 12:00 22.04.2021
- В России выявили 8 996 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 22.04.2021
- Рыбаки Фукусимы против сброса воды с АЭС и ждут от властей новых разъяснений
- 11:20 22.04.2021
- МИД РФ расскажет сегодня чешскому послу о последствиях возможных действий Праги - Захарова
- 11:00 22.04.2021
- Посол США отбыл из Москвы в Вашингтон
- 10:32 22.04.2021
- Чехия может выслать "примерно 60" сотрудников посольства РФ - глава МИД
- 10:20 22.04.2021
- Палата представителей США выступила за ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии
- 10:05 22.04.2021
- В Минтруда рассматривают предложение продлить майские праздники
- 10:00 22.04.2021
- Новые меры соцподдержки обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года - Силуанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать