Чехия добивается от НАТО решения о высылке дипломатов РФ странами альянса - источник

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия будет добиваться на заседании Североатлантического совета решения об ограниченной высылке российских дипломатов из государств альянса в знак солидарности с Прагой в ее конфликте с Москвой. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"В Брюсселе ведется подготовка к заседанию Североатлантического совета на уровне послов, на котором выступит глава МИД Чехии и проинформирует союзников (страны НАТО - прим. ТАСС) по дипломатическому конфликту с Россией. В настоящее время проходят двусторонние консультации, в ходе которых Чехия старается заручиться поддержкой для принятия [на этой встрече] решения о скоординированной высылке ограниченного числа российских дипломатов странами НАТО", - сообщил собеседник агентства.