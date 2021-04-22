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Чехия добивается от НАТО решения о высылке дипломатов РФ странами альянса - источник

11:05 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия будет добиваться на заседании Североатлантического совета решения об ограниченной высылке российских дипломатов из государств альянса в знак солидарности с Прагой в ее конфликте с Москвой. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"В Брюсселе ведется подготовка к заседанию Североатлантического совета на уровне послов, на котором выступит глава МИД Чехии и проинформирует союзников (страны НАТО - прим. ТАСС) по дипломатическому конфликту с Россией. В настоящее время проходят двусторонние консультации, в ходе которых Чехия старается заручиться поддержкой для принятия [на этой встрече] решения о скоординированной высылке ограниченного числа российских дипломатов странами НАТО", - сообщил собеседник агентства.

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