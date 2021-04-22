МИД РФ расскажет сегодня чешскому послу о последствиях возможных действий Праги - Захарова

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ проинформирует сегодня посла Чехии в России о том, что может последовать за дальнейшими действиями Праги. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Сегодня в МИДе будет продолжен разговор с послом Чехии. Никаких гаданий, никаких, так сказать, предчувствий относительно тех шагов, которые они могут предпринять, не могут, больше не будет. Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Праги", - сказала она.