Минтруд ориентируется на медианную зарплату при расчете коэффициента замещения пенсий

12:07 Источник: НГ-Online

Общемировой стандарт пенсионного замещения – 40% от доходов – в России выполняется, причем для значительной части неработающих пенсионеров он даже выше 40%. Об этом сообщили «НГ» в пресс-службе Минтруда в ответ на просьбу прокомментировать проблему многолетнего снижения соотношения средней пенсии и средней зарплаты в стране (см. "НГ").

Как пояснил Минтруд, для пенсии по старости в России в соответствии с Конвенцией МОТ определено, что ее получатель должен быть неработающим и иметь 30 лет стажа. При этом Минтруд теперь при расчете коэффициента замещения пенсией утраченного заработка ориентируется на медианное, а не среднее значение зарплаты. «Среднегодовой размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров – 16,5 тыс. руб. При этом медианная зарплата – 30,5 тыс. руб.», – сообщают в ведомстве. И при таком расчете ориентир в 40% даже перевыполняется.

По собственной информации