В НКБИ назвали регионы с самым высоким спросом на ипотеку
15:32 22.04.2021
В первом квартале 2021 года лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в стране стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область. Об этомRT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, это не только одни из наиболее густонаселённых, но и наиболее «продвинутые» в части распространения кредитных услуг регионы.
При этом отмечается, что меньше всего ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года было выдано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия.
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