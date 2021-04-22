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НОВОСТИ

В НКБИ назвали регионы с самым высоким спросом на ипотеку

15:32 22.04.2021

В первом квартале 2021 года лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в стране стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область. Об этомRT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, это не только одни из наиболее густонаселённых, но и наиболее «продвинутые» в части распространения кредитных услуг регионы.

При этом отмечается, что меньше всего ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года было выдано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия.

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