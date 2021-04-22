Байден объявил о планах США снизить выбросы парниковых газов в два раза к 2030 году
16:12 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден в четверг объявил о планах к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем, к 2050 году Соединенные Штаты намерены выйти на нулевой уровень выбросов. При этом американский лидер призвал мировое сообщество активизировать усилия по преодолению климатического кризиса, подчеркнув, что ни одна страна не способна решить эту проблему в одиночку.
"США встают на путь по сокращению выбросов вдвое <...> к концу десятилетия. <...> Эти шаги поставят Америку на путь [становления] экономики с нулевым уровнем выбросов [в атмосферу] не позднее 2050 года", - сказал Байден, открывая организованный Вашингтоном онлайн-саммит по климату.
"Ни одна страна не может урегулировать этот [климатический] кризис в одиночку. <...> Все мы, особенно те, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны активизировать [усилия]", - продолжил президент США.
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