Подготовку госпереворота в Белоруссии без ведома спецслужб США не представить - Захарова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

одготовка госпереворота в Белоруссии, скорее всего, не могла проходить без ведома американских спецслужб, такой сценарий трудно представить. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала на пресеченную попытку планирования госпереворота в республике политологом Александром Федутой и юристом Юрием Зенковичем в результате совместной операции ФСБ и КГБ. "Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о каких-либо дополнительных деталях, подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США. Это, безусловно, будет предметом расследования. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб, тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах", - сказала она.

Захарова добавила, что задержанные Федута и Зенкович в настоящее время находятся на территории Белоруссии, против них возбуждено уголовное дело. По ее словам, эту ситуацию исчерпывающе прокомментировал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, осудив подобные действия.

"Мы внимательно следим за начавшейся конституционной реформой и модернизацией политического устройства в республике. Полагаем, что широкий общественный диалог является единственным путем достижения общенационального согласия и убеждены, что только белорусский народ и его законные представители, а не самозванные, как они себя называют, лидеры демократических сил и их западные кураторы вправе решать судьбу своей родины", - заключила Захарова.