Госдума отменяет «день тишины» при многодневном голосовании
17:12 22.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании.
При этом остается в силе запрет на агитацию в дни голосования. Эхо Москвы
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