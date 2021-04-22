0
0
119
НОВОСТИ

Госдума отменяет «день тишины» при многодневном голосовании

17:12 22.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании.

При этом остается в силе запрет на агитацию в дни голосования.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:15 22.04.2021
Посол Чехии сообщил, что получил в МИД РФ ответ Москвы по ситуации с дипломатами
0
0
18:00 22.04.2021
Генпрокуратуру могут наделить правом блокировать призывы к незаконным акциям
0
47
17:42 22.04.2021
На автозаправках "Роснефти" открываются финансовые супермаркеты
0
81
17:36 22.04.2021
Мэр Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей упрощен
0
81
17:32 22.04.2021
На пропавшей подлодке ВМС Индонезии кислорода хватит до субботы
0
89
17:00 22.04.2021
Подготовку госпереворота в Белоруссии без ведома спецслужб США не представить - Захарова
0
148
16:30 22.04.2021
Число дипломатов РФ в Праге и чешских в Москве до мая будет уравнено - МИД Чехии
0
226
16:12 22.04.2021
Байден объявил о планах США снизить выбросы парниковых газов в два раза к 2030 году
0
173
16:00 22.04.2021
Госдума вводит штрафы за перевозку по России табачной продукции без маркировки
0
214
15:32 22.04.2021
В НКБИ назвали регионы с самым высоким спросом на ипотеку
0
220

Возврат к списку