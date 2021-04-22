На пропавшей подлодке ВМС Индонезии кислорода хватит до субботы
17:32 22.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Кислорода на пропавшей подлодке ВМС Индонезии хватит до субботы. По данным властей, подводная лодка на момент исчезновения была в хорошем состоянии и в боевой готовности.
Связь с судном была потеряна минувшей ночью, сообщает The Jakarta Post со ссылкой на адмирала Юдо Маргоно.
Подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии. Говорит Москва
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