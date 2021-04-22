Генпрокуратуру могут наделить правом блокировать призывы к незаконным акциям
18:00 22.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Генпрокуратуру предложили наделить правом блокировать призывы к незаконным акциям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу, сообщил председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.
Кроме того, по его словам, предлагается дать прокуратуре право блокировать ложные сообщения о терактах.
Соответствующие поправки будут внесены в законопроект, который готовится ко второму чтению. Отмечается, что изменение закона не нарушит принципов свободы слова, так как заблокированные пользователи смогут оспорить решение прокуратуры в суде. Говорит Москва
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