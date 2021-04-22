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«Коммунисты России» предложили признать памятники Ленину объектами культурного наследия

20:40 22.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Партия «Коммунисты России» обратилась в ЮНЕСКО с предложением признать памятники Владимиру Ленину объектами культурного наследия, — сообщает телеканал «360». Глава партии Максим Сурайкин заявил, что Ленин до сих пор остается самым переиздаваемым автором, а его памятники установлены не только в российских городах, но и за рубежом, в частности, в Нью-Йорке.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Ленин сыграл большую роль в истории России и мира в целом.

День рождения Ленина коммунисты отметили и в регионах. Еще два дня назад стало известно, что в Пензе члены КПРФ отреставрировали за свой счет памятник вождю, покрасив его в золотой цвет.  Эхо Москвы

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