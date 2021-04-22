Посол Чехии сообщил, что получил в МИД РФ ответ Москвы по ситуации с дипломатами

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия получила официальный ответ МИД РФ о мерах Москвы на действия Праги. Об этом сообщил в четверг посол Чехии Витезслав Пивонька после посещения российского дипведомства.

"Я не смогу прокомментировать, я думаю что МИД РФ скажет официальную позицию вашей страны, - сказал он. - Мы получили официальный ответ МИД [РФ]. Я думаю, что вы получите ответы на ваши вопросы от официальных представителей".