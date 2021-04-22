0
0
162
НОВОСТИ

Словакия высылает 3 дипломатов РФ, они должны покинуть страну в течение недели - премьер

18:40 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия высылает трех российских дипломатов. Об этом сообщил премьер-министр республики Эдуард Хегер, слова которого привел телеканал ТА3.

"Словакия высылает трех российских дипломатов, - сказал он. - Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 22.04.2021
Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время
0
88
19:00 22.04.2021
Москва будет приветствовать направленные на восстановление отношений шаги Киева - Путин
0
129
18:33 22.04.2021
Сбер поддержал проект Третьяковки мультимедийными активностями
0
138
18:15 22.04.2021
Посол Чехии сообщил, что получил в МИД РФ ответ Москвы по ситуации с дипломатами
0
187
18:00 22.04.2021
Генпрокуратуру могут наделить правом блокировать призывы к незаконным акциям
0
188
17:42 22.04.2021
На автозаправках "Роснефти" открываются финансовые супермаркеты
0
204
17:36 22.04.2021
Мэр Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей упрощен
0
193
17:32 22.04.2021
На пропавшей подлодке ВМС Индонезии кислорода хватит до субботы
0
199
17:12 22.04.2021
Госдума отменяет «день тишины» при многодневном голосовании
0
234
17:00 22.04.2021
Подготовку госпереворота в Белоруссии без ведома спецслужб США не представить - Захарова
0
235

Возврат к списку