Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ - глава МИД

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Чехии распорядились, что страну должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ в Праге. Об этом заявил, выступая в четверг по Чешскому телевидению, министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

"Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей", - сказал он.