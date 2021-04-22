Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ - глава МИД
20:00 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Чехии распорядились, что страну должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ в Праге. Об этом заявил, выступая в четверг по Чешскому телевидению, министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
"Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей", - сказал он.
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