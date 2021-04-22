МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

"Завершился непростой процесс всех согласований с Международным олимпийским комитетом, - сказал президент ОКР Станислав Поздняков. - Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей, и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине".

Отмечается, что в ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине. МОК уже внес изменения в "Принципы имплементации решения CAS по делу WADA против РУСАДА" относительно использования символики, музыкального сопровождения и других атрибутов идентификации, которые будут применяться к спортсменам Российской Федерации до декабря 2022 года.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на 4-20 февраля 2022 года.