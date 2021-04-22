США оставляют за собой право на новые санкции против РФ из-за Навального - Белый дом

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального.

"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия [вводить ограничения] в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", - сказала она.