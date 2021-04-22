США оставляют за собой право на новые санкции против РФ из-за Навального - Белый дом
22:40 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального.
"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия [вводить ограничения] в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", - сказала она.
НОВОСТИ
- 22:00 22.04.2021
- МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине
- 21:20 22.04.2021
- Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии
- 20:40 22.04.2021
- «Коммунисты России» предложили признать памятники Ленину объектами культурного наследия
- 20:00 22.04.2021
- Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ - глава МИД
- 19:20 22.04.2021
- Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время
- 19:00 22.04.2021
- Москва будет приветствовать направленные на восстановление отношений шаги Киева - Путин
- 18:40 22.04.2021
- Словакия высылает 3 дипломатов РФ, они должны покинуть страну в течение недели - премьер
- 18:33 22.04.2021
- Сбер поддержал проект Третьяковки мультимедийными активностями
- 18:15 22.04.2021
- Посол Чехии сообщил, что получил в МИД РФ ответ Москвы по ситуации с дипломатами
- 18:00 22.04.2021
- Генпрокуратуру могут наделить правом блокировать призывы к незаконным акциям
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать