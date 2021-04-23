Российские войска, стянутые к границе с Украиной, начинают возвращаться в места постоянной дислокации
09:32 23.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Сегодня российские войска, стянутые к границе с Украиной, начинают возвращаться в места постоянной дислокации.
«Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны», констатируют в Минобороны. 10 тысяч военнослужащих Западного и Южного округов и почти полторы тысячи единиц техники, задействованные во внеплановых учениях, должны вернуться на свои базы не позднее 1-го мая. В НАТО на это ответили, что «приняли к сведению» перегруппировку русских, а любые шаги в направлении деэскалации в регионе «важны и давно ожидаемы».
Ранее международная расследовательская группа Bellingcat называла концентрацию войск в этом районе максимальной с 2015-го. В СМИ сообщалось о переброске к украинской границе десантников аж из Забайкалья. Для иностранных судов частично закрыли Черное море.
Протесты против действий Москвы выражали генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Когда накануне об отводе войск объявил российский министр обороны Сергей Шойгу, рубль и индекс Московской международной валютной биржи отреагировали резким ростом. Доллар за считанные часы подешевел на 1 рубль 20 копеек, евро – более чем на полтора рубля. Эхо Москвы
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