Истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик США над Тихим океаном

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель МиГ-31 совершил вылет для сопровождения стратегического самолета-разведчика США над Тихим океаном, нарушения госграницы России не допущено. Об этом сообщили журналистам в пятницу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

По данным флота, сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет- разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. <...> Нарушения государственной границы РФ не допущено", - сказали в пресс-службе флота.