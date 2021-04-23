Военные власти Мьянмы выдали ордера на арест 26 лидеров оппозиции - Kyodo

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ордера на арест 26 деятелей оппозиции Мьянмы, ранее провозгласивших себя министрами так называемого правительства национального единства, были выданы военными властями республики, сообщило в пятницу информационное агентство Киодо со ссылкой на государственное телевидение этой страны в Юго-Восточной Азии.

Правительство национального единства призвано объединить силы, выступающие против военного переворота, совершенного в Мьянме 1 февраля. Командование вооруженных сил объявило его незаконной организацией.

Военное руководство в Мьянме 1 февраля ввело чрезвычайное положение сроком на год и сместило гражданское правительство страны. Командование вооруженных сил объяснило это масштабными фальсификациями, якобы совершенными на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. Жители Мьянмы с начала февраля выходят на массовые выступления протеста против переворота, которые жестко пресекаются силами безопасности.