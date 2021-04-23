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Правозащитница Разворотнева начала сбор подписей о создании в России социального жилья и субсидирования малоимущих

10:17 23.04.2021

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Светлана Разворотнева считает,
что ипотека - не единственный вариант
решения жиищной проблемы. 
Фото Сергея Харламова
Член Общественной палаты РФ правозащитница Светлана Разворотнева начала сбор подписей в поддержку своей инициативы «Гарантируем доступное жилье по соцнайму каждому россиянину». По словам Разворотневой, она уже год пытается продвинуть свой законопроект о доступном жилье для россиян. «В России необходимо кратно увеличить количество жилья для социального найма. Введение новой формы социальной поддержки — субсидии на найм, поддержит малоимущие семьи, вносящие плату за съем жилья, превышающую 30% от дохода семьи. Уверена, государство может обеспечить россиян доступным жильем, не прибегая к ипотеке», — заявила общественница в приемной АНО «Центр защиты прав москвичей». 

По словам представителей многодетных семей Москвы, граждане готовы арендовать жилье на понятных и прозрачных условиях, используя господдержку в виде субсидий на найм для семей с низкими доходами. Депутат Совета депутатов Печатников, многодетная мать Ирина Курбатова заявила, например, что из-за высоких платежей семьи вынуждены во многом себе отказывать. « Как муниципальный депутат, я часто сталкиваюсь с людьми, которые взяли ипотеку. Они работают без отпусков, без больничных и даже так нуждаются в средствах», - отметила депутат. 

«Жилье должно быть доступным для всех россиян, невзирая на уровень их доходов», — заявила в свою очередь Светлана Разворотнева.

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