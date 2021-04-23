Экс-президент Чехии Клаус заявил, что ему стыдно из-за действий Праги в отношении России

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013) заявил, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства его страны в отношении России на фоне скандала с высылкой российских дипломатов из республики. Интервью с экс-президентом опубликовала в пятницу газета "Блеск".

"То, что мы [Чехия] лаем на одну из мировых держав, - это то, за что мне стыдно, и что меня удручает [и отталкивает от желаний] пытаться вообще еще что-то делать в этой стране [Чехии], - сказал Клаус. - Для меня это свидетельство [о современном состоянии] нашей страны и о том, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику".

По мнению Клауса, заявления чешских властей по поводу взрывов боеприпасов на складах в деревне Врбетице в 2014 году и их утверждений о причастности к этому инциденту российских спецслужб, а также последовавшая за этими заявлениями высылка из Праги сотрудников посольства РФ связаны со стремлением чешских властей заработать очки в Вашингтоне и НАТО.

Как заметил экс-президент, Чехия - "это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса". Или же, продолжил он, ситуацию можно сравнить с тем, "когда маленький мальчик отважится бить немного большего мальчика только потому, что он, в отличие от [первого] мальчика, [находится там] вместе с папочкой и знает, что если эта [драка] будет заканчиваться для него плохо, то вмешается папочка и защитит его". "Мы в данном случае маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика", - полагает Клаус.

Бывший глава государства подверг критике работу чешских спецслужб, а также поставил под сомнение профессиональные качества назначенного в среду министром иностранных дел Чехии Якуба Кулганека. Он, по мнению Клауса, является "слишком юным человеком", о котором ранее "никто нигде не слышал".

Клаус также сообщил, что в среду обсуждал инцидент во Врбетице со своим преемником в кресле чешского президента Милошем Земаном, который не сказал ему о своей поддержке действий правительства и МИД республики по отношению к РФ. "Президент мне не сказал, что выразил согласие с позицией властей и МИД. Так мы вопрос не формулировали", - отметил политик.