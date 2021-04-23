Просроченный долг потребителей газа в 2020 г. вырос до 178,4 млрд руб. - "Газпром"

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Просроченные долги потребителей за газ в условиях эпидемиологических ограничений 2020 года в прошлом году увеличились на 4,1 млрд рублей, до 178,4 млрд рублей. Большую часть просроченной задолженности составляют долги регионов Северного Кавказа, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"Большую часть просроченной задолженности по-прежнему составляют долги регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в сумме 99,2 млрд рублей. Несмотря на сложные условия 2020 года, уровень оплаты потребителями СКФО в целом увеличился на 1,6 процентного пункта и составил 73,4%", - сказал он.

Маркелов также добавил, что 49 регионов РФ (на 15 больше, чем в 2019 году) снизили долги за газ суммарно на 8 млрд рублей. Наибольшее снижение задолженности обеспечено в Волгоградской, Московской, Ульяновской и Астраханской областях, Республике Татарстан.