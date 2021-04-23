Россияне стали экономить на базовых продуктах - исследование
11:20 23.04.2021 Источник: Коммерсант.ru
Кризис вынуждает россиян экономить на базовых продуктах. Потребители урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30– 60%, на мясо — до 25%, а на хлебобулочные изделия — на 40%, выяснили аналитики «Тинькофф». Одна из причин — в заметном отставании темпов индексации прожиточного минимума в стране от продуктовой инфляции.
В первом квартале 2021 года траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги увеличились на 18% год к году, выяснили в исследовательском центре «Тинькофф Data» на основе анализа трансакций более 13 млн потребителей. Причина — в росте инфляции. По данным Росстата, только в феврале стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16% год к году. Это значительно выше индексации прожиточного минимума, размер которого, по данным ведомства, с февраля 2020 года по февраль 2021 года вырос лишь на 7,5%. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 12:32 23.04.2021
- В пандемию банки передали коллекторам рекордный объем долгов
- 12:20 23.04.2021
- Два человека погибли при падении самодельного легкомоторного самолета в Иркутской области
- 12:05 23.04.2021
- Молдавские депутаты не признали решение Конституционного суда о роспуске парламента
- 12:00 23.04.2021
- Нарышкин назвал "низкой ложью" утверждения о причастности РФ к взрывам во Врбетице
- 11:32 23.04.2021
- В России выявили 8 840 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 23.04.2021
- Просроченный долг потребителей газа в 2020 г. вырос до 178,4 млрд руб. - "Газпром"
- 11:00 23.04.2021
- Экс-президент Чехии Клаус заявил, что ему стыдно из-за действий Праги в отношении России
- 10:32 23.04.2021
- Военные власти Мьянмы выдали ордера на арест 26 лидеров оппозиции - Kyodo
- 10:20 23.04.2021
- Истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик США над Тихим океаном
- 10:17 23.04.2021
- Правозащитница Разворотнева начала сбор подписей о создании в России социального жилья и субсидирования малоимущих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать