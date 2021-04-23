Россияне стали экономить на базовых продуктах - исследование

11:20 Источник: Коммерсант.ru

Кризис вынуждает россиян экономить на базовых продуктах. Потребители урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30– 60%, на мясо — до 25%, а на хлебобулочные изделия — на 40%, выяснили аналитики «Тинькофф». Одна из причин — в заметном отставании темпов индексации прожиточного минимума в стране от продуктовой инфляции.

В первом квартале 2021 года траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги увеличились на 18% год к году, выяснили в исследовательском центре «Тинькофф Data» на основе анализа трансакций более 13 млн потребителей. Причина — в росте инфляции. По данным Росстата, только в феврале стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16% год к году. Это значительно выше индексации прожиточного минимума, размер которого, по данным ведомства, с февраля 2020 года по февраль 2021 года вырос лишь на 7,5%. Коммерсантъ