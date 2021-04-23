Молдавские депутаты не признали решение Конституционного суда о роспуске парламента

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии отказался признать решение Конституционного суда (КС), который констатировал необходимость роспуска законодательного органа. Об этом говорится в заявлении, одобренном на пленарном заседании в пятницу, которое транслировала пресс-служба парламента.

"Проект декларации одобрен большинством голосов. За [документ] проголосовали 54 депутата", - констатировала председатель парламента Зинаида Гречаный.

Документ был внесен в повестку в пятницу депутатами Партии социалистов Республики Молдова, которых поддержала группа "За Молдову". Остальные фракции отказались голосовать. В декларации депутаты констатировали факт узурпации КС тремя членами суда - председателем КС Домникой Маноле, а также судьями Любовью Шовой и Николаем Рошкой - в пользу определенных политических интересов, потребовав их отставки.