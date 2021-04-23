Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос слияния РФ и Белоруссии в одно государство - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали в ходе переговоров в Москве 22 апреля слияние двух стран в единое государство. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, слияние государств в одно - нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "А вопросы интеграции: интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня", - добавил он.