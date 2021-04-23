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В 2020 году прокуроры вдвое чаще выявляли необоснованный рост цен на продукты в России

16:00 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские прокуроры в 2020 году вдвое чаще выявляли факты необоснованного роста цен на продукты и другие товары первой необходимости. Об этом сообщил в пятницу генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности в стране.

По его словам, в минувшем году "более чем вдвое, с 1 129 до 2 295, увеличилось число выявленных нарушений в сфере ценообразования". "Прокурорского вмешательства потребовал необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости, средства индивидуальной защиты, - отметил Краснов. - Принятыми мерами удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост во многих регионах страны".

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