В 2020 году прокуроры вдвое чаще выявляли необоснованный рост цен на продукты в России
16:00 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские прокуроры в 2020 году вдвое чаще выявляли факты необоснованного роста цен на продукты и другие товары первой необходимости. Об этом сообщил в пятницу генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности в стране.
По его словам, в минувшем году "более чем вдвое, с 1 129 до 2 295, увеличилось число выявленных нарушений в сфере ценообразования". "Прокурорского вмешательства потребовал необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости, средства индивидуальной защиты, - отметил Краснов. - Принятыми мерами удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост во многих регионах страны".
НОВОСТИ
- 16:32 23.04.2021
- Миронов заверил, что будет лидером справороссов еще более 2 лет
- 16:12 23.04.2021
- Дипломаты стран Прибалтики могут уже прикидывать, кому из них придется покинуть РФ - МИД
- 15:32 23.04.2021
- Парламент Молдавии отозвал мандат у председателя Конституционного суда
- 15:19 23.04.2021
- Сбер и Роскосмос будут популяризировать космос вместе
- 15:16 23.04.2021
- Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки
- 15:15 23.04.2021
- Сбер получил пять наград за лучший клиентский опыт своих продуктов и сервисов
- 15:12 23.04.2021
- Интернет-издание "Медуза" включено в реестр СМИ-иноагентов - Минюст РФ
- 15:10 23.04.2021
- Московский сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером премии Эдисона
- 15:00 23.04.2021
- Страны Балтии объявили о высылке нескольких российских дипломатов
- 14:32 23.04.2021
- В Госдуме предлагают освободить от НДФЛ пособие по временной нетрудоспособности - проект
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать