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НОВОСТИ

Страны Балтии объявили о высылке нескольких российских дипломатов

15:00 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Литвы в знак солидарности с Чехией решили высылать из страны двух российских дипломатов. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

Эстония высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Об этом внешнеполитическое ведомство балтийской республики заявило в пятницу.

"В знак солидарности [с Чехией] Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", - говорится в сообщении.

Латвия в знак солидарности с Чехией высылает российского дипломата. Об этом глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс сообщил в пятницу в "Твиттере".

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из- за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата, - написал он. - Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников".

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