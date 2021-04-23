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НОВОСТИ

Интернет-издание "Медуза" включено в реестр СМИ-иноагентов - Минюст РФ

15:12 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русскоязычное интернет- издание "Медуза", зарегистрированное в Латвии, включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минюста России.

"23 апреля во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014 г.)", - говорится в сообщении.

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