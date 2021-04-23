Сбер получил пять наград за лучший клиентский опыт своих продуктов и сервисов
15:15 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сбер получил награды сразу в пяти номинациях премии CX World Awards в этом году, еще несколько проектов банка получили высокое одобрение жюри конкурса.
В номинации «Лучший клиентский опыт B2C – финансы и страхование» победил проект «Комплексный клиентский опыт в рисковом страховании в онлайн-канале».
В соседней номинации за клиентский опыт B2B награду получил продукт «Страхование корпоративных клиентов в СберБизнес», а проект «Спасибо Бизнес» – программа лояльности для юридических лиц – высокое одобрение жюри.
Также Сберу отдали награду за инклюзивное обслуживание корпоративных клиентов в номинации «Клиент в центре всего». В этой же номинации высокое одобрение жюри получил проект SberWorks.
В номинации «Мультиканальный клиентский опыт» победила команда SberCare, а в номинации «Команда взаимодействия с клиентами в социальных сетях» – направление «Команда социальных медиа».
Также высокое одобрение жюри получили проекты SberPay, СберФакторинг, СберРодитель, «Финансы просто», SberHappyScore и SberKids.
СХ WORLD AWARDS – самая большая (более 200 номинантов) профессиональная Премия в индустрии клиентского опыта. Цель конкурса – содействовать развитию клиентоцентричной стратегии компаний, выявлять и поддерживать лидеров и лучших профессионалов рынка, освещать лучшие проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта. Жюри конкурса – ведущие профессионалы и эксперты в сфере клиентского опыта на отечественном рынке.
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