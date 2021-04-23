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Дипломаты стран Прибалтики могут уже прикидывать, кому из них придется покинуть РФ - МИД

16:12 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов, сотрудники диппредставительств этих стран могут уже начать раздумывать, кому из них придется покинуть Россию. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - отметила Захарова.

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